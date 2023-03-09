Як сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак, терористи роблять свої максимальні зусилля, щоб позбавити нас світла.

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Він додав, що окупанти продовжують терор мирних людей.

Але вони ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати і ми впевнено продовжуємо рух до мети очистки української землі від російського непотребу,

– наголосив він.

Що відомо про масований ракетний удар 9 березня

У ніч проти 9 березня по всій країні пролунала повітряна тривога. Одразу після цього почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних регіонах країни.

Під час тривоги були повідомлення про вибухи у Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, та Івано-Франківській областях.

За попередніми даними, у Київі аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури.