Разведка США в своем ежегодном отчете по оценке угроз заявила, что Москва увеличила свою зависимость от ядерного оружия.

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О чем заявили в американской разведке

В отчете говорится, что из-за тяжелых потерь на поле боя в Украине "ухудшились наземные и воздушные возможности Москвы в области обычных вооружений и увеличилась ее зависимость от ядерного оружия".

Кроме того, страна-агрессор остается главной киберугрозой.

Хотя ее киберактивность, связанная с войной, не оправдала ожидаемых нами темпов и влияния, Россия останется главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и атак,

– добавили в разведке США.

Россия разрабатывает новый вид военной операции с использованием ядерного оружия

В минобороны России ранее заявили, что их военные специалисты разрабатывают операцию стратегических сил сдерживания. Она предусматривает применение "современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий" для защиты от "агрессивного вектора внешней политики США".

Россия вышла из ДСНВ