Так, Китай хоч і має ядерну зброю, але небагато. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Що сталося з атомними бомбами Росії

У Росії ж великий ядерний арсенал. Однак кожен такий заряд має термін придатності – близько 20 років. Потім його треба оновлювати, оскільки відбувається реакція розпаду радіоактивного елемента і він просто залишається всередині боєголовки.

Країна-агресорка не перевіряла свої боєголовки з часів розпаду Радянського Союзу. Отже, малоймовірно, що всі вони є боєздатними. За різними оцінками, лише половина з них придатні до застосування.

Гетьман пояснив, якщо у боєголовки пройшов термін придатності, це означає, що там не може відбутися ланцюгова реакція – це і є "брудна" бомба. Тобто "брудною" називають протерміновану атомну бомбу.



Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Відтак, у неї може спрацювати запал, вона вибухне, але ланцюгової реакції не відбудеться. Тож все реактивне, що є у боєголовці розкидається на невелику територію.

Найімовірніше, у Росії велика кількість вже не атомних, а "брудних" бомб,

– припустив майор ЗСУ.

Він пояснив, що перевірка придатності ядерної боєголовки є дуже складним і дорогим процесом. Росія й раніше не мала коштів або не хотіла цим займатися, а зараз і поготів.

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