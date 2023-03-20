Так, Китай хоч і має ядерну зброю, але небагато. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
Зверніть увагу 90 секунд до апокаліпсиса: як зростали і змінювалися ядерні арсенали Росії та США
Що сталося з атомними бомбами Росії
У Росії ж великий ядерний арсенал. Однак кожен такий заряд має термін придатності – близько 20 років. Потім його треба оновлювати, оскільки відбувається реакція розпаду радіоактивного елемента і він просто залишається всередині боєголовки.
Країна-агресорка не перевіряла свої боєголовки з часів розпаду Радянського Союзу. Отже, малоймовірно, що всі вони є боєздатними. За різними оцінками, лише половина з них придатні до застосування.
Гетьман пояснив, якщо у боєголовки пройшов термін придатності, це означає, що там не може відбутися ланцюгова реакція – це і є "брудна" бомба. Тобто "брудною" називають протерміновану атомну бомбу.
Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу
Відтак, у неї може спрацювати запал, вона вибухне, але ланцюгової реакції не відбудеться. Тож все реактивне, що є у боєголовці розкидається на невелику територію.
Найімовірніше, у Росії велика кількість вже не атомних, а "брудних" бомб,
– припустив майор ЗСУ.
Він пояснив, що перевірка придатності ядерної боєголовки є дуже складним і дорогим процесом. Росія й раніше не мала коштів або не хотіла цим займатися, а зараз і поготів.
Гетьман про ядерну зброю Росії: дивіться відео
Росія вийшла з ядерної угоди: що відомо
- 21 лютого Володимир Путін анонсував призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). А вже 28 лютого підписав відповідний закон.
- Зауважимо, що СНО-3 – це останній договір про контроль над озброєннями між США та Росією, підписаний у Празі навесні 2010 року на 10-річний термін. Угода передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а також до 700 одиниць для розгорнутих носіїв.
- Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив, що у Росії немає можливості порушувати умови ДСНО, бо стан її ядерної зброї постійно погіршується. Отже, вихід з договору свідчить про те, що або Кремлю соромно показувати свою ядерну зброю, або її зовсім нема.