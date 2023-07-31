Россияне считают вероятным вывод ядерного оружия из Беларуси. Для этого НАТО должно начать "вести себя хорошо" и сделать аналогичный шаг. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Вновь НАТО виновато

В России снова врут о своей миролюбивой позиции. Мол, они бы сами никогда не решились размещать ядерное оружие в Беларуси. Это все НАТО. Именно "плохое" поведение стран Альянса заставило Россию принять соответствующие меры.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, НАТО давно уже проводит "дестабилизированный курс, направленный на подрыв безопасности России и Беларуси".

Российские условия

Россия, которая в 21 веке совершила неслыханную агрессию против Украины, до сих пор надеется, что страны Европы вместо вооружаться вдруг начнут разоружаться.

Так, в МИДе страны-агрессоры подчеркнули, что чисто гипотетически вывод тактического российского ядерного оружия из Беларуси – возможен. Однако есть условия.

Россияне уберут свое атомное оружие в ответ на аналогичный шаг от Североатлантического союза.

Оккупанты стремятся, чтобы НАТО забрало из стран Европы все американское ядерное оружие, ликвидировав соответствующую инфраструктуру.

Ядерное оружие в Беларуси