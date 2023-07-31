Росіяни вважають ймовірним виведення ядерної зброї з Білорусі. Задля цього НАТО має почати "поводитися добре" і зробити аналогічний крок. Про це з посиланням на МЗС РФ повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Знову НАТО винувате

У Росії вкотре брешуть про свою миролюбну позицію. Мовляв, вони б самі ніколи не наважилися розміщувати ядерну зброю у Білорусі. Це все НАТО. Саме "погана" поведінка країн Альянсу змусила Росію вжити відповідних заходів.

За словами директора другого департаменту країн СНД МЗС Олексія Поліщука, НАТО давно вже проводить "дестабілізаціний курс спрямований на підрив безпеки Росії та Білорусі".

Російські умови

Росія, яка у 21 столітті здійснила нечувану агресію проти України, досі сподівається, що країни Європи замість озброюватися, раптом почнуть роззброюватися.

Так, у МЗС країни-агресорки наголосили, що чисто гіпотетично виведення тактичної російської ядерної зброї з Білорусі – можливе. Проте є умови.

Росіяни приберуть свою атомну зброю у відповідь на аналогічний крок від Альянсу.

Окупанти прагнуть, аби НАТО забрало з країн Європи усю американську ядерну зброю, ліквідувавши відповідну інфраструктуру.

Ядерна зброя у Білорусі