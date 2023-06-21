Журналісти запитали президента Володимира Зеленського, чи турбує його загроза використання ядерної зброї Росією. Він зауважив, що Путін небезпечний для України ще з 2014 року.
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Чи може Путін наважитись на використання ядерної зброї
Зеленський наголосив, що Путін представляє небезпеку для українців ще з 2014 року, коли він окупував першу з територій України. Проте він сумнівається, що російський диктатор наважиться на застосування ядерної зброї.
Він говоритиме про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, дуже любить це. Людина без зв'язку з реальністю, яка у 21 столітті розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда,
– сказав Зеленський.
У США заговорили про ризик використання ядерної зброї
- Днями президент США Джо Байден заявив, що нині є реальна загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку Росії. Зокрема через рішення перемістити ядерні боєголовки до Білорусі.
- Водночас начальник ГУР Кирило Буданов переконаний, що ймовірність використання "ядерки" Росією досить низька. Представник розвідки Андрій Юсов також вважає, що це "чергова тупикова гілка путінського ядерного шантажу".
- Значно більшу загрозу в Україні вбачають навколо окупованої ЗАЕС. Річ у тім, що російські окупанти наново замінували охолоджувач реакторів на Запорізькій АЕС. Крім того, замінували окупанти й завод "Титан", що біля окупованого Армянська.
- В ОК "Південь" вважають, що рівень ризику підриву цих об'єктів доволі високий. Адже божевільність ворога відома вже на прикладі локальної катастрофи, яку росіяни влаштували, підірвавши Каховську ГЕС.