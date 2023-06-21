Журналісти запитали президента Володимира Зеленського, чи турбує його загроза використання ядерної зброї Росією. Він зауважив, що Путін небезпечний для України ще з 2014 року.

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Чи може Путін наважитись на використання ядерної зброї

Зеленський наголосив, що Путін представляє небезпеку для українців ще з 2014 року, коли він окупував першу з територій України. Проте він сумнівається, що російський диктатор наважиться на застосування ядерної зброї.

Він говоритиме про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, дуже любить це. Людина без зв'язку з реальністю, яка у 21 столітті розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда,

– сказав Зеленський.

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