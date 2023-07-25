І ось днями розвідка США підтвердила, що ядерне озброєння вже розташоване на території Білорусі. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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"Несподіванка" для білорусів

Він уточнив, що російська тактична ядерна зброя не передана Білорусі чи Алєксандру Лукашенку, а тільки розташована на території країни.

Під час підписання угоди щодо розташування ядерної зброї виникло непорозуміння між міністрами оборони Росії та Білорусі Сєргєєм Шойгу та Віктором Хрєніним. У білоруського міністра викликало здивування, навіщо разом з російським ядерним озброєнням в країні може бути розташований російський військовий контингент.

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Для нього це чомусь стало несподіваністю. І це "троянський кінь" Білорусі від Росії. Якщо Москва буде чимось незадоволена, приміром, транзитом газу на території Білорусі, вона на підставі розміщення в країні російської ядерної зброї, може ввести значно більший свій військовий контингент,

– підкреслив Сергій Бульба.

А для світової спільноти Росія пояснить введення військ в Білорусь своїми побоюваннями того, щоб ядерна зброя не потрапила в треті руки.

Важливо! CNN з посиланням на розвідку США повідомило, що в Білорусі вже розташована тактична ядерна зброя з Росії. Путін заявляв про це майже місяць тому під час Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі. При цьому у Лукашенко не буде можливості контролювати цю ядерну зброю.

Що відомо про розташування ядерної зброї в Білорусі