І ось днями розвідка США підтвердила, що ядерне озброєння вже розташоване на території Білорусі. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.
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"Несподіванка" для білорусів
Він уточнив, що російська тактична ядерна зброя не передана Білорусі чи Алєксандру Лукашенку, а тільки розташована на території країни.
Під час підписання угоди щодо розташування ядерної зброї виникло непорозуміння між міністрами оборони Росії та Білорусі Сєргєєм Шойгу та Віктором Хрєніним. У білоруського міністра викликало здивування, навіщо разом з російським ядерним озброєнням в країні може бути розташований російський військовий контингент.
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Для нього це чомусь стало несподіваністю. І це "троянський кінь" Білорусі від Росії. Якщо Москва буде чимось незадоволена, приміром, транзитом газу на території Білорусі, вона на підставі розміщення в країні російської ядерної зброї, може ввести значно більший свій військовий контингент,
– підкреслив Сергій Бульба.
А для світової спільноти Росія пояснить введення військ в Білорусь своїми побоюваннями того, щоб ядерна зброя не потрапила в треті руки.
Що відомо про розташування ядерної зброї в Білорусі
- Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить власну тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Його розташування мало б завершитись на початку липня. Так він нібито відреагував на інформацію з постачання Україні озброєння зі збідненим ураном.
- За два місяці Путін підписав наказ щодо переміщення ядерної зброї в Білорусь. Однак в міноборони Росії зазначили, що Лукашенко не зможе контролювати цю зброю, адже вона буде тільки зберігатися на території Білорусі.
- Водночас білоруський диктатор заявив, що застосування цієї зброї може відбутися лише за однієї причини – якщо відбудеться "агресія проти Білорусі".