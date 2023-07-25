И вот на днях разведка США подтвердила, что ядерное вооружение уже находится на территории Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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"Неожиданность" для белорусов

Он уточнил, что российское тактическое ядерное оружие не передано Беларуси или Александру Лукашенко, а только расположено на территории страны.

При подписании соглашения о размещении ядерного оружия возникло недоразумение между министрами обороны России и Беларуси – Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. У белорусского министра вызвало удивление, зачем вместе с российским ядерным вооружением в стране может находиться российский военный контингент.

Белорусский оппозиционер предположил, какую цель преследует Россия, перебрасывая ядерку в Беларусь: смотрите видео

Для него это почему-то стало неожиданностью. И это "троянский конь" Белоруссии от России. Если Москва будет чем-то недовольна, к примеру, транзитом газа на территории Беларуси, она на основании размещения в стране российского ядерного оружия может ввести значительно больший свой военный контингент,

– подчеркнул Сергей Бульба.

А для мирового сообщества Россия объяснит введение войск в Беларусь своими опасениями того, чтобы ядерное оружие не попало в третьи руки.

Важно! CNN со ссылкой на разведку США сообщило, что в Беларуси уже расположено тактическое ядерное оружие из России. Путин заявлял об этом около месяца назад во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. При этом у Лукашенко не будет возможности контролировать это ядерное оружие.

Что известно о расположении ядерного оружия в Беларуси