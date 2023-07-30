Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як відомо, вагнерівці рухаються в бік Сувальського коридору.

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"Вагнерівці вже влаштовують провокації і продовжать це робити. Уже знову почали пускати нелегальних мігрантів з Білорусі. Я майже впевнений, що під виглядом нелегальних мігрантів на територію Польщі проникають бойовики", – зазначив Мусієнко.

Перед вагнерівцями, ймовірно, поставили дві цілі:

проведення диверсійної роботи;

шпигунство в очікуванні решти найманців.

Бойовики можуть перейти кордон, уразити якийсь об'єкт на території Польщі і повернутися на територію Білорусі.

Як зреагує НАТО на провокації вагнерівців

"Це буде перевірка реакції НАТО. На сьогодні немає впевненості в тому, як Альянс реагуватиме. Я не впевнений, що застосують п'яту статтю", – сказав Мусієнко.

Зверніть увагу! За п'ятою статтею засновницького договору НАТО, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Можливо, Владімір Путін хоче продемонструвати окремим країнам Європи, що в НАТО немає єдності.

Вагнерівці в Білорусі: основне