Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Польща спочатку хотіла замовчати про цей інцидент, передає 24 Канал. Без провокацій Владіміра Путіна не обійшлося.

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"Напад" НАТО, а не Польщі

Путін через такі підлі дії постійно провокує НАТО, аби змусити Альянс зробити крок на зустріч диктатору.

"Уявіть, якби збили вертоліт. З однієї сторони молодці – захистились би. А з іншого боку, я впевнений, тоді Росія заявила б на увесь світ, що буцім "НАТО – агресивний блок, збив бідний російський гвинтокрил, який там заблукав, льотчик не туди полетів, компас забув, карту загубив". Було б вигадано мільйон причин як цей вертоліт там опинився", – розповів Жданов.



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Тоді б Путін вимагав сатисфакції у вигляді переговорів.

Якби Польща вистрілила – це був би "напад" НАТО, а не Польщі,

– підкреслив військовий експерт.

На думку Жданова, відповідні заходи мали б бути жорсткішими, ніж просто замовчування.

"Якби польська ППО відкрила попереджувальний вогонь у сторону гвинтокрилів, даючи зрозуміти, що вони можуть бути збиті. Це була б відповідь для Росії", – сказав військовий експерт.

Польща обрала нейтралітет

Як бачимо, польська сторона дистанціювалася від цього збройного конфлікту.

Польський вогонь по вертольоту – це вогонь від усього НАТО. А це вже світова війна,

– зауважив Жданов.

Після такого Путін вимагатиме переговори з НАТО, бо, мовляв, саме Альянс відкрив вогонь по російському вертольоту.

"Те, що він залетів на територію Польщі може бути помилкою, випадковістю. "Нас тут нема", "А це не ми", "А ви доведіть" – саме так Росія завжди говорить", – додав військовий експерт.

Натомість якби з Туреччиною трапилася схожа ситуація, події розвивалися б зовсім по-іншому.

Зверніть увагу! Туреччина 24 листопада 2015 року збила російський літак Су-24 біля кордону з Сирією. Пілоти порушили турецький повітряний простір. Анкара заявила, що мала повне право збивати чужі військові літаки над своєю територією.

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