Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Польща спочатку хотіла замовчати про цей інцидент, передає 24 Канал. Без провокацій Владіміра Путіна не обійшлося.
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"Напад" НАТО, а не Польщі
Путін через такі підлі дії постійно провокує НАТО, аби змусити Альянс зробити крок на зустріч диктатору.
"Уявіть, якби збили вертоліт. З однієї сторони молодці – захистились би. А з іншого боку, я впевнений, тоді Росія заявила б на увесь світ, що буцім "НАТО – агресивний блок, збив бідний російський гвинтокрил, який там заблукав, льотчик не туди полетів, компас забув, карту загубив". Було б вигадано мільйон причин як цей вертоліт там опинився", – розповів Жданов.
Чому Польща намагалася замовчати білоруські гелікоптери: дивіться відео
Тоді б Путін вимагав сатисфакції у вигляді переговорів.
Якби Польща вистрілила – це був би "напад" НАТО, а не Польщі,
– підкреслив військовий експерт.
На думку Жданова, відповідні заходи мали б бути жорсткішими, ніж просто замовчування.
"Якби польська ППО відкрила попереджувальний вогонь у сторону гвинтокрилів, даючи зрозуміти, що вони можуть бути збиті. Це була б відповідь для Росії", – сказав військовий експерт.
Польща обрала нейтралітет
Як бачимо, польська сторона дистанціювалася від цього збройного конфлікту.
Польський вогонь по вертольоту – це вогонь від усього НАТО. А це вже світова війна,
– зауважив Жданов.
Після такого Путін вимагатиме переговори з НАТО, бо, мовляв, саме Альянс відкрив вогонь по російському вертольоту.
"Те, що він залетів на територію Польщі може бути помилкою, випадковістю. "Нас тут нема", "А це не ми", "А ви доведіть" – саме так Росія завжди говорить", – додав військовий експерт.
Натомість якби з Туреччиною трапилася схожа ситуація, події розвивалися б зовсім по-іншому.
Що відомо про білоруські гелікоптери, які перетнули кордон із Польщею
- Першими білоруські гелікоптери помітили місцеві мешканці. Поляки зазначали, що вертольоти летіли дуже низько на відстані 200 – 300 метрів.
- У зв'язку з подією міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.
- Польща проінформувала НАТО про інцидент. Там "дуже серйозно поставилися до безпеки країн-членів Альянсу".