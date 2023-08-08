О главных событиях 8 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.

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