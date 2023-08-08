О главных событиях 8 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал. Смотрите также ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровке: изменения карты фронта за неделю 05:28 В оккупированном Мариуполе на месте, где еще недавно были похоронены тела убитых горожан, захватчики открыли супермаркет. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Петр Андрющенко. 03:40 Оккупанты панически укрепляют Токмак, Бердянск и Мелитополь на Запорожье. В этих городах сосредоточено большое количество техники и личного состава врага, которые он изо всех сил пытается оградить от "хлопка". Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. 03:04 По сети ходят слухи, что будто пес Патрон умер. Впрочем, в МВД и на странице собаки-звезды опровергли фейк. 02:34 В ГУР предполагают, что к взрыву в турецком порту Дериндже может быть причастна Россия. Украинская разведка планирует проверить всю информацию. 01:21 Начались отбои тревоги. 00:52 Угроза применения баллистики распространилась и в Кировоградской и Черкасской области. 00:34 Сирены на Сумщине, Днепропетровщине и Запорожье. 00:33 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. 00:32 В Харьковской, Полтавской и Донецкой областях объявили тревогу. 00:31 Во время ракетного обстрела Покровска в Донецкой области получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" – Владимир. Он прибыл на место удара, чтобы помочь пострадавшим.