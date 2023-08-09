О главных событиях 9 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора – рассказывает 24 Канал. Смотрите также В Покровске выросло количество жертв, США планируют объявить помощь: хронология 531 дня войны 6:12 По словам Петра Андрющенко, также защитники "Азовстали" настолько испугали российских оккупантов в прошлом году, что территорию завода решили "освятить". Так, враг устраивал крестный ход, чтобы выгнать оттуда демонов. 6:00 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что сейчас россияне разминируют меткомбинат "Азовсталь" – там до сих пор систематически кто-то взрывается. Там где разминировали, режут на металл. Часто на разминирование отправляют именно бойцов из псевдореспублика, потому что для страны-агрессорки они составляют расходный материал. От глобального обустройства баз враг пока отказывается. Там есть вертолетная площадка, куда садятся российские воздушные суда, но из-за систематических прилетов по городу постоянно не базируются. 1:12 В ЦПК заявили, что Минобороны потратило на оружие около 27 миллиардов гривен, но его не получило. 27 миллиардов гривен – это общая сумма просроченной дебиторской задолженности, которая составляет 33 миллиарда гривен. Из нее уже вычислили 5,86 миллиарда (задолженность по вещевому обеспечению), а также 1 миллиард – ориентировочный размер задолженности по другим программам оборонного ведомства. Источники Центра противодействия коррупции подтверждают следующие подсчеты. 0:25 Также в Херсонской области оккупанты отключили абонентов от операторов мобильной связи России и проводного Интернета. В ходе этого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации. 0:20 В Каховке оккупанты заявили об "отводе" войск, но в Минобороны предупредили о провокации. Так, в Херсонской области россияне распространяли фейки об отводе войск России. В настоящее время агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в "правоохранительные органы".