Водночас не усе так легко. Адже для того, щоб F-16 могли докорінно змінити хід бойових дій, самих цих винищувачів не буде достатньо. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пояснивши, що для цього потрібно.

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Головна умова, при якій F-16 змінять ситуацію на фронті

Панування Росії у повітрі створює чимало проблем. Про це, зокрема, згадував Валерій Залужний у своїй статті для видання The Economist.

Ефективної протидії російській авіації та керованим авіабомбам в України не було.

"Навіть коли по КАБам використовують засоби радіоелектронної боротьби, їх можна збити з траєкторії польоту, але вона все одно десь впаде. Якщо вона зорієнтована на позицію наших підрозділів, то вона може впасти за 300 – 500 метрів від них. Але хто зна, куди вона впаде і що там є", – пояснив Олександр Коваленко.

Найкраща протидія цьому – ракетні комплекси, відповідна авіація. Але потрібно також розуміти, що крім F-16 потрібна й відповідна номенклатура ракетного озброєння.

Необхідна номенклатура озброєння на ті ж ракети AIM120 AMRAAM. Окрім ракет потрібна ще підтримка розвідувальної авіації дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, щоб повністю розкрити усі характеристики, як F-16, так і всього ракетного устаткування,

– наголосив військовий оглядач.

Саме це визначить, чи вдасться Україні змінити ситуацію в повітрі, а росіянам стане небезпечно перебувати на відстані 70 – 100 кілометрів від лінії боєзіткнення.

"Якщо це справді буде так, то повністю змінить ситуацію у повітряному просторі над тимчасово окупованими територіями", – підсумував Коваленко.

Винищувачі F-16 для України: коротко