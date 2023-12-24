Про це 24 Каналу зазначив військовий оглядач Денис Попович. Він пояснив основні завдання F-16.

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Завдання F-16

Винищувачі F-16 можуть використовуватися для захисних дій. Наприклад, для завдання ударів по наземних об'єктах противника, для збиття носіїв коригованих авіабомб, для ударів по кораблях ворога (якщо буде відповідне оснащення), скупченнях сил.

"Це питання не наступу і оборони. Це питання підтримки з повітря, яке може бути як у наступі, так і в обороні", – підкреслив військовий оглядач.

Також до F-16 важливі так звані "літаки-підтримки" – дальнього радіолокаційного спостереження. Вони розширюють можливості винищувачів.

Вони бачать і стежать за тим, що відбувається на землі і створюють систему вказівок. Без цих літаків і радарів можливості F-16 будуть обмежені. А щодо озброєння, партнери мають передати все: ракети класу "повітря – повітря", плануючі бомби, ракети "Гарпун" – має бути широкий перелік озброєння,

– припустив Денис Попович.

Аналітики ISW припустили, що першу партію F-16 Україна отримає вже до кінця 2023 року. Це може свідчити про те, що партнери вирішили прискорити надання нам допомоги.

"Вони бачать і розуміють, що нам важко протистояти російським літакам і вони (росіяни – 24 Канал) мають загалом перевагу у повітрі. І таким чином партнери вирішили покращити наше становище", – пояснив експерт.

Але водночас він додав, що на його думку, літаки з'являться у нас вже наступного року.

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