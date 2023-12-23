Для того, аби західні винищувачі допомогли ЗСУ, потрібен цілий комплекс умов. Детальніше про них 24 Каналу розповів Андрій Харук – військовий експерт, історик, пояснивши також, коли літаки F-16 можуть прибути в Україну.

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Що важливо для ефективної роботи F-16

Невідомо, коли літаки точно F-16 прибудуть до України. Однак, це гарна новина, адже для російських окупантів це також буде сюрпризом. Однак для того, аби F-16 справді докорінно змінили ситуацію на фронті, необхідно не просто літаки, а насамперед озброєння до нього.

F-16 – це лише платформа, носій озброєння. Якщо нам передадуть лише ракети SideWinder малої дальності, то це одна річ. Якщо нам передадуть ракети AIM120 середньої дальності, то це вже інша ситуація. Вони дозволять отримати панування в повітрі на певній ділянці фронту,

– наголосив Андрій Харук.

AIM-120 AMRAAM

Це американська керована ракета середньої дальності класу повітря — повітря. Ракета здатна працювати за будь-яких погодних умов. AIM-120 AMRAAM призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості.

Що важливо, ракета AIM-120 AMRAAM легка та ефективна, має комбінацію інерціальної навігації. Простіше кажучи, сама може визначати координати та параметри руху цілі.

Ракети AMRAAM різних модифікацій мають здатність завдавати удари на відстані від 55 до 180 кілометрів.

Власне, аби наочно пояснити, як F-16 допоможе на фронті, можна навести приклад зі збиттям трьох ворожих Су-34 на Півдні. Одразу після цього активність окупантів на південному напрямку знизилась.

22 грудня російські винищувачі знешкодив Patriot, однак це доволі велика система і переміщувати її складно. Це щонайменше потребує відповідних засобів маскування. Натомість F-16 – це мобільний засіб, який дозволятиме винищувати ворожі літаки на потрібних ділянках фронті.

Інша складова – це озброєння класу "повітря – земля". Ми маємо вже бомби JDAM-ER, але з F-16 нам буде потрібна додаткова їхня кількість. Маємо також ракети Harm, які з F-16 можна використовувати набагато ефективніше, ніж з наших імпровізованих МіГ-29,

– пояснив військовий експерт.

Важливу роль також відіграватиме кількість літаків, яку передадуть Україні. Для повного переозброєння Повітряних сил ЗСУ потрібно близько 180 таких бортів.

Зверніть увагу! Україні мають передати щонайменше 61 винищувач F-16 від Нідерландів та Данії.

Однак у цьому аспекті найважливішою буде кількість пілотів, які зможуть керувати західними літаками. Насамперед це визначатиме бойову ефективність F-16.

Як швидко можуть передати літаки

Якщо говорити про технічну складову, то раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що в Україні достатньо оперативних аеродромів, де можна розміщувати літаки.

F-16 за визначенням є експедиційним літаком. Тобто крім самого літака, до нього розроблений ще й комплект відповідного наземного обладнання. Він дозволяє перекинути борт військово-транспортною авіацією у будь-яку точку світу, де є аеродром,

– зазначив Харук.

Ба більше, передача літаків може бути достатньо швидким процесом, якщо для цього є відповідна потреба.

"Питання про підготовку технічної складової не стоїть взагалі, якщо нам передадуть відповідне обладнання. Американці, в разі потреби, розв'язують питання перекидання своїх ескадрилей не за дні, а за години. Якщо для нас це перекидання займе тиждень – буде цілком прийнятно", – пояснив військовий експерт.

Важливе про F-16 для України