Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські Повітряні сили дуже добре спланували цю операцію, а її підготування тривало довгий час. До того ж росіяни не вперше потрапляють в пастку, яку їм влаштовують українські захисники.

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Полювали в режимі засади

Така ж сама ситуація вже була у березні 2023 року. Тоді Су-34 скидав КАБи на Авдіївку. Нікопольський зенітний полк (він отримав нагороду від Президента України) полював за ворожою авіацією поблизу Єнакієве у режимі засади. Вони розташували ЗРК С-300, не вмикаючи його, неподалік від лінії фронту, та чекали поки з'явиться Су-34.

Важливо! Коли ЗРК вмикає локатор, його засікають системи радіотехнічного контролю росіян, а також льотчик в бомбардувальнику, і він не підходить ближче ніж на 70 кілометрів до розташування зенітно-ракетного комплексу.

"Коли ж українські захисники вимкнули С-300, вони стежили за ворогом за допомогою систем великої дальності виявлення. Російські льотчики розуміли, що ці системи не працюють ракетами до цієї дальності і підійшов ближче. Тоді українські військові на декілька секунд увімкнули локатор, захопили ціль, запустили ракети та відмінусували Су-34. Після цього наші воїни відійшли з місця пуску ракет", – пояснив війьковий експерт.

Відмінусували 150 мільйоні доларів

Росіяни, розуміючи, як їх спіймали українські сили, 13 травня знову потрапили у таку саму ситуацію у Брянській області в Росії. Цього разу окупанти Су-34 прикрили винищувачем Су-35 та вертольотами Мі-8, які виконували роль постановників перешкод.

Тоді працювала система Patriot, яка також була вимкнена, поки ворожа авіація не підійшла на відстань 30 – 40 кілометрів, і після увімкнулась, ліквідував усі чотири російських борти. Також було відмінусовано п'ятий борт – пошуково-рятувальний гелікоптер Мі-8.

Після цього росіяни знову потрапили у ту саму пастку вже районі Кринок у Херсонській області. Напевно у них проблеми з мозком,

– припустив льотчик-інструктор.

Дві пари Су-34 на відстані 30 – 40 кілометрів від Кринок намагалися скинути КАБи. Тоді українські сили використали або С-300, або систему Patriot, і росіяни втратили 3 свої борти.

Шість льотчиків (по два у кожному літаку) примусово катапультувалися, однак серед них були й загиблі. Після цього піднявся російський пошуково-рятувальний гелікоптер, але його українські захисники вже не стали збивати, а звернулися та покинули позиції.

"Українські сили відмінусували 150 мільйонів доларів у росіян (один Су-34 коштує 50 мільйонів доларів), а також 6 льотчиків. Навчання кожного льотчика триває до 10 років", – наголосив Роман Світан.

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