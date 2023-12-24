Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону говорить, що росіяни намагаються розвідати, чим же Україна збила їхні літаки.

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Деталі від Ігната

Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет",

– розповів він.

Також збиття трьох "сушок" значно змінило тактику окупантів. Тепер вони набагато рідше застосовують авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби (КАБи). На Херсонському напрямку фіксують значно менше атак КАБами – фактично одиничні випадки.

Можемо повторити

Росіяни розуміють, що Україна може переміщати на різні напрямки ті далекобійні системи, які надав Захід. Окупанти пересвідчилися в цьому наочно, але це ще не кінець. Юрій Ігнат заінтригував можливим продовженням успішних українських операцій.

Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем,

– висловився речник ПС.

Цікаво! Юрій Ігнат охарактеризував події того дня так: "Це один з тих випадків, коли російське нахабство зашкалило". Мовиться про те, що росіяни хотіли вдарити глибше в тил, тому й підлетіли ближче, ніж зазвичай. І поплатилися за це нахабство.

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Як вплинуло збиття трьох Су-34 на ситуацію на фронті