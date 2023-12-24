Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону говорить, що росіяни намагаються розвідати, чим же Україна збила їхні літаки.
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Деталі від Ігната
Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет",
– розповів він.
Також збиття трьох "сушок" значно змінило тактику окупантів. Тепер вони набагато рідше застосовують авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби (КАБи). На Херсонському напрямку фіксують значно менше атак КАБами – фактично одиничні випадки.
Можемо повторити
Росіяни розуміють, що Україна може переміщати на різні напрямки ті далекобійні системи, які надав Захід. Окупанти пересвідчилися в цьому наочно, але це ще не кінець. Юрій Ігнат заінтригував можливим продовженням успішних українських операцій.
Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем,
– висловився речник ПС.
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Як вплинуло збиття трьох Су-34 на ситуацію на фронті
- Інститут вивчення війни звертає увагу на серйозне занепокоєння серед окупантів. Їх лякає посилення української ППО, і вони вимушені зменшувати свою активність.
- Варто сказати і про психологічний бік такої операції. Російські пілоти можуть замислитися, чи треба їм тепер так ризикувати, адже Україна може збити їхні літаки.