Когда Украина получит F-16, это приведет к положительным изменениям для ВСУ. Это 24 Каналу заметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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"Смогут прекратить господство российской авиации в воздухе, отогнать ее от поля боя и таким образом нейтрализовать воздушную поддержку российских войск и в обороне, и в наступлении. Это действительно существенно изменит ситуацию, потому что для украинских войск это будут чрезвычайно положительные изменения", – пояснил он.

Кроме того, F-16 могут участвовать, в частности, в уничтожении крылатых ракет, "Шахедов". Эти истребители способны обнаруживать и эффективно противодействовать воздушным целям на всей территории Украины.

Украине нужно развивать собственное оружие

Михаил Самусь отметил, что вряд ли западные партнеры позволят Украине использовать их оружие для ударов по военным объектам на территории России. Поэтому нашему государству следует сосредоточиться, в частности, на изготовлении собственного оружия.

У нас есть разработки и дронов, и дальнобойных крылатых ракет на базе тех же ракет "Нептун", которые могут бить на несколько сотен километров по важным российским военным объектам. Здесь важно масштабирование этих проектов. Чтобы у нас было не 10, например, в одной волне, а 100 дронов. Таких волн за несколько суток должно быть пять – шесть,

– считает он.

Как убежден заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, если применить 500 – 600 дальнобойных дронов для ударов по важных военных объектах на территории России, то вражеское ПВО этого не выдержит.

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