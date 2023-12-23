Впрочем, если первая партия действительно поступит до конца этого года, то это будет формальная передача, отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что использование F-16 будет зависеть от подготовки пилотов и наземного персонала, что важно для обслуживания истребителей.

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F-16 для Украины

Впрочем, первая партия истребителей станет историческим фактом и началом строительства в Украине европейского авиапарка, подчеркнул военный обозреватель.

"F-16 MLU далеко не новая разновидность F-16, но добротные. Они усилят украинскую защиту от российских БПЛА и ракет", – отметил он.

Кроме самих самолетов важно также какого класса будут предоставлены ракеты. Давид Шарп предполагает, что это будут "воздух – воздух" дальностью в 120 километров.

"Исходя из 120 километров F-16 начнут представлять серьезную опасность российской технике на линии фронта. Как были сбиты Су-34 из засады системы ПВО дальнего радиуса, теперь у Украины появится мобильная ПВО", – сказал он.

С другой стороны, F-16 будут угрожать российские дальнобойные ракеты, которые враг не прекращает использовать в войне. Но важна правильная тактика. Таким образом украинские защитники смогут работать со средней и дальней дистанции.

"Еще один аспект – море. Если к самолетам будут боеприпасы, которые способны поражать корабли, то у украинцев появится возможности снова отогнать российскую авиацию от берегов и создавать угрозу выходящим в море кораблям Черноморского флота и атаковать их с воздуха благодаря противокорабельным системам", – отметил Давид Шарп.

Что известно о передаче F-16 Украине: основное