Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что самолеты F-16 существенно усилят украинскую авиацию.

Важно Создадут серьезные проблемы для авиации и ПВО России: F-16 существенно изменят ситуацию на фронте

Какая минимальная потребность ВСУ в F-16

F-16 – многоцелевой самолет и платформа, позволяющая действовать разными средствами. Прежде всего, это функция противовоздушной обороны для сбития, то есть классическая функция истребительной авиации, поражение воздушных целей, например, самолетов или дронов, а также поражение наземных целей.

Я верю, что вскоре все узнают об эффективном применении F-16,

– сказал Мусиенко.

18 самолетов это не малое количество в зависимости от того, чем они вооружены. Например, Украина успешно применяла ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, во время которых использовало еще меньшее количество самолетов, чем Воздушные силы ожидают получить F-16 в первой партии.

Первая партия американских истребителей усилит нашу авиацию при условии, что эти самолеты получат самые современные системы вооружения, позволяющие наряду с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG наносить удары по тылу врага. Однако выводы можно сделать после того, как станет известна полная номенклатура вооружения.

"Это не вся потребность, которая есть у украинских сил. Минимальная потребность около 50 бортов, но это же начало. Цель состоит в том, чтобы постепенно Украина получила необходимое количество истребителей", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Снабжение Украины F-16