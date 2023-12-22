Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что самолеты F-16 существенно усилят украинскую авиацию.
Важно Создадут серьезные проблемы для авиации и ПВО России: F-16 существенно изменят ситуацию на фронте
Какая минимальная потребность ВСУ в F-16
F-16 – многоцелевой самолет и платформа, позволяющая действовать разными средствами. Прежде всего, это функция противовоздушной обороны для сбития, то есть классическая функция истребительной авиации, поражение воздушных целей, например, самолетов или дронов, а также поражение наземных целей.
Я верю, что вскоре все узнают об эффективном применении F-16,
– сказал Мусиенко.
18 самолетов это не малое количество в зависимости от того, чем они вооружены. Например, Украина успешно применяла ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, во время которых использовало еще меньшее количество самолетов, чем Воздушные силы ожидают получить F-16 в первой партии.
Первая партия американских истребителей усилит нашу авиацию при условии, что эти самолеты получат самые современные системы вооружения, позволяющие наряду с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG наносить удары по тылу врага. Однако выводы можно сделать после того, как станет известна полная номенклатура вооружения.
"Это не вся потребность, которая есть у украинских сил. Минимальная потребность около 50 бортов, но это же начало. Цель состоит в том, чтобы постепенно Украина получила необходимое количество истребителей", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Снабжение Украины F-16
- В мае 2023 года администрации президента США Джо Байдена заявила о поддержке совместных международных усилий по подготовке украинских пилотов на современных истребителях, включая F-16. Глава Офиса Президента Андрей Ермак 19 мая заявил, что в этот день официально была создана коалиция самолетов.
- Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Вашингтон с партнерами будут предоставлять Украине F-16 только при условии, что украинские пилоты не будут атаковать ими территорию России.
- 20 августа 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит первые истребители F-16 от Нидерландов и Дании. Это произойдет после завершения тренировок наших пилотов и инженеров.