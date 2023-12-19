Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что F-16 – это только начало.
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Однако, не стоит надеяться, что эти истребители помогут полностью завоевать преимущество в воздухе над Россией. Но Украина получит значительные бонусы.
Как Украине помогут истребители F-16
Как отметил Мельник, даже десяток таких истребителей может создать существенные проблемы для российской авиации и враждебной ПВО. Однако здесь нужна также надлежащая инфраструктура и соответствующее вооружение F-16 от западных партнеров.
На мой взгляд, наиболее вероятно развитие событий. Все будет происходить по-подобному, как это было с первыми HIMARS, Storm Shadow и так далее. В какой-то момент мы получаем преимущество. Враг адаптирует свою тактику. Но в любом случае хотя бы на короткое время F-16 будет делать существенные вещи. Тогда они способны существенно повлиять на поле боя и воздушное пространство.
– сказал Мельник.
По разным данным, чтобы ситуация в воздушном пространстве изменилась кардинально, нужно около сотни самолетов. Но параллельно необходимо, чтобы были отлажены другие процессы, связанные с обслуживанием истребителей F-16 и интеграцией их в ПВО Украины. Также будет многое зависеть от оружия, которое западные партнеры передадут для этих самолетов.
Истребители F-16 для Украины: коротко
- Известно, что украинские летчики уже проходят обучение в ряде стран. Такие процессы продолжаются в Соединенных Штатах, Великобритании, Дании и т.д.
- Уже известно, что Украина получит 41 самолет F-16 от Нидерландов. Часть из них используют для обучения пилотов, еще часть передадут сразу для ВСУ. Снабжение состоится в 2024 году.
- Недавно представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как истребители F-16 помогут Украине