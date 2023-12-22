Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що літаки F-16 суттєво посилять українську авіацію.

Важливо Створять серйозні проблеми для авіації та ППО Росії: F-16 суттєво змінять ситуацію на фронті

Яка мінімальна потреба ЗСУ в F-16

F-16 – багатоцільовий літак та платформа, яка дає можливість діяти різними засобами. Насамперед це функція протиповітряної оборони для збиття, тобто класична функція винищувальної авіації, ураження повітряних цілей, наприклад, літаків чи дронів, а також ураження наземних цілей.

Я вірю, що незабаром всі дізнаються про ефективне застосування F-16,

– мовив Мусієнко.

18 літаків це не мала кількість, залежно від того, чим вони озброєні. Наприклад, Україна успішно застосовувала ракети Storm Shadow/SCALP-EG, під час яких використовувала ще меншу кількість літаків, ніж Повітряні сили очікують отримати F-16 у першій партії.

Перша партія американських винищувачів посилить нашу авіацію за умови, що ці літаки отримають найсучасніші системи озброєння, які даватимуть можливість, поряд із ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, завдавати ударів по тилу ворога. Проте висновки можна буде робити після того, як стане відома повна номенклатура озброєння.

"Це не вся потреба, яка є в українських сил. Мінімальна потреба близько 50 бортів, але це ж початок. Мета полягає у тому, щоб поступово Україна отримала необхідну кількість винищувачів", – зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Постачання Україні F-16