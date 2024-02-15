Про це у коментарі кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що ця бригада базуватиметься у Литві.

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Пісторіус розповів про формування бригади для захисту НАТО

Міністр оборони Німеччини відповів, що розгортання німецького військового підрозділу у Литві йде за планом.

Бригада буде готова до бою, якщо це буде необхідно, у 2027 році,

– заявив Борис Пісторіус.

Він також висловив оптимізм, що Німеччина встигне до цього часу сформувати бригаду, що буде захищати східні фланги НАТО. Він також запевнив, що ця бригада буде готова для захисту Альянсу вчасно.

Зверніть увагу! Борис Пісторіус також заявив, що у 2024 році Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну, ніж це було 2023 року. Берлін також офіційно приєднався до бронетанкової коаліції.

Німеччина розмістить свою бригаду у Литві