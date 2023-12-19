Так, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав план, який передбачає постійне розміщення бригади Бундесверу на території Литви. Це роблять задля протистояння Росії.

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Історичний день

Слід розуміти, що вперше в історії сучасної Німеччини на постійній основі Бундесвер розміщує цілу бригаду у Литві. Мовиться про східний фланг НАТО, що межує з Росією.

У понеділок 18 грудня "дорожню карту", себто графік розгортання війська, підписали очільники оборонних відомств Німеччини та Литви Борис Пісторіус і Арвідас Анушаускас.

Пісторіус під час церемонії підписання наголошував, що це "історичний момент" і "віха". Також глава оборонного міністерства зазначив, що створять боєздатну бригаду під керівництвом Німеччини, яка стримуватиме країну-агресорку. В Анушаускаса теж відсутні сумніви щодо того, кому потенційно можуть протистояти німецькі військові.

Найбільшою загрозою для нас є агресивна політика Росії,

– наголосив міністр.

Що передбачає план

Відповідний план закріплює наміри Німеччини та Литви. Мовиться про розміщення у Литві німецької бригади, а також подальшого курсу дій задля їхнього повномасштабного розгортання. Про це раніше повідомляло литовське Міноборони.

План передбачає, що до Литви німецькі війська прибуватимуть поступово. Розпочнеться процес у 2024 році, а от завершиться розгортання до 2027 року. Підготували цей план дій спільні робочі групи, до яких входили міністерства оборони як Німеччини, так і Литви.

Що стосується ядра німецької бригади, то воно має складатися з п'яти батальйонів. Зокрема мовиться про танковий і артилерійський.

У планах у Німеччини – розміщення близько 5 тисяч своїх солдатів і цивільних осіб у Литві. До них, на період тривалої ротації, також долучаться їхні сім'ї.

Зауважимо, що у Литві закликають швидше розгортати німецьких військових. Так, Гітанас Науседа зауважив, що прагнув би, щоб німецьку бригаду розмістили вже до кінця 2026 року.

Тим часом Міноборони Німеччини зайнялося розробкою детальної системи стимулів. Над нею працюють, щоб заохотити на постійну дислокацію до Литви власних військових.