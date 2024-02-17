Про це Єнс Столтенберг заявив на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції. Він додав, що потрібно робити більше для захисту.
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Прогалини у НАТО
Єнс Столтенберг наголосив, що Північноатлантичний Альянс є "найсильнішою військовою потугою у світі", на яку припадає близько половини всієї військової могутності. Але і в неї є певні недоліки.
І у військовому плані ми сильніші за Росію. Та водночас я вважаю, що війна в Україні показала, що в нас є певні досить серйозні прогалини,
– пояснив Столтенберг.
Він зазначив, що, зокрема, це питання підтримання техніки в бойовому стані. Окрім цього у НАТО є передові системи зброї, але вони потребують запчастин, обслуговування та боєприпасів. Столтенберг зазначив, що на початку повномасштабної війни вичерпали запаси зброї, яку передавали на допомогу Україні – однак йде робота над виправленням цих недоліків.
Тож тепер ми наполегливо працюємо над збільшенням виробництва. Є хороші новини: створюються нові заводи, виробництво збільшується,
– наголосив він.
Генсек НАТО зазначив, що цього недостатньо – є нагальна потреба робити більше.
Дії НАТО на тлі війни
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що цього року кількість держав-членів Альянсу, яка витратить 2% від ВВП на оборону, зросте до 18. Якщо порівнювати з 2014 роком, то це число зросло ушестеро – це рекорд. Європейські союзники по Альянсу інвестують в оборону 380 мільярдів доларів у 2024 році.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна продовжує формування бригади, яка має захистити східний фланг НАТО від потенційної агресії з боку Росії. Ця бригада вже може бути готова до бою до 2027 року і розміщуватиметься у Литві.
- Генсек Альянсу зазначив, що країни НАТО планують поставити Україні мільйон безпілотників. Велика Британія разом із Латвією вона очолить велику коаліцію дронів для України. Крім того, ще 20 країн домовилися про створення Коаліції з розмінування вибухонебезпечних предметів.