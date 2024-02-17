Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом отметил, что самым важным в этих гарантиях безопасности является военная поддержка, на которую партнеры ежегодно будут выделять немалые суммы. Кроме того, хорошим показателем является и то, что это долгосрочные соглашения.
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Важность подписанных соглашений с партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию и Германию, где с лидерами этих государств подписал гарантии безопасности для Украины.
Это очень хорошие соглашения, то, что обещали Зеленскому во время вильнюсского саммита. Это, кстати, то, что вызвало у россиян истерику, потому что они понимают, о чем говорится. Это фактически НАТО только без 5 статьи и без обещания воевать за Украину,
– пояснил Тарас Загородний.
Говорится о долгосрочной поддержке Украины на 10 лет. К слову, подобное соглашение в январе этого года подписали с Великобританией. В документе указано, что эта поддержка будет действовать до вступления нашего государства в НАТО.
Саммит НАТО в Вильнюсе
11 июля 2023 года в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. На нем Украина ожидала получить приглашение в Североатлантический Альянс. Вместо этого союзники предложили нам отмену ПДЧ, который сокращает путь в НАТО и убирает манипуляции о "реформах".
Кроме того, важным достижением саммита стали индивидуальные гарантии безопасности от стран G7. Они должны действовать до того времени, пока Украина не станет членом НАТО.
"Важно, что говорится о военной поддержке! То есть Германия дает примерно 7 миллиардов, британцы – 3 миллиарда, французы, думаю, тоже 3. Если учесть все 30 стран, которые обязуются помогать Украине, то будут выделять нам около 30 миллиардов в год", – подытожил политолог.
Соглашения по безопасности Украины с партнерами: что известно
- В пятницу, 16 февраля, президент Украины прибыл в Германию. Там он встретился с канцлером страны Олафом Шольцом. Впоследствии лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности. В восьми разделах договоренности говорится, что Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины в самых разных аспектах.
- Вечером того же дня Владимир Зеленский отправился во Францию. На пресс-конференции вместе с Эммануэлем Макроном подписали соглашение по безопасности, которое Зеленский назвал "амбициозным". Президент Франции отметил, что, что готов делать больше, даже если придется выходить из зоны комфорта.
- Напомним, что 10 января Украина подписала с Великобританией соглашение с Великобританией соглашение по безопасности на 10 лет. Документ содержит 9 частей, среди которых оборона и безопасность, политическое сотрудничество, реформы, сотрудничество на случай будущего вооруженного нападения и тому подобное.