Зазначається, що ідея акції "Опівдні проти Путіна" полягає у тому, щоб о 12:00 прийти на виборчу дільницю та проголосувати проти Путіна або ж зіпсувати бюлетень. Ще до смерті цю пропозицію підтримав опозиціонер Олексій Навальний.
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Затримання опівдні
У мережі публікують кадри затримання росіян, які прийшли на виборчі дільниці проголосувати об 12:00. Ймовірно, причиною є акція "Опівдні проти Путіна", яку організувала опозиція.
Повідомляється, що у різних регіонах Росії було затримано щонайменше 63 людини. Зокрема, 26 людей було затримано у Казані, ще 12 – у Москві, шестеро – у Санкт-Петербурзі, по троє – у Волгограді. Челябінську, Рязані. Окрім цього, затримання були в Уфі. Петрозаводську та інших містах країни.
Затримання у російських містах опівдні: дивіться відео
Як розповіли російські ЗМІ, в одній з казанських дільниць поліція заборонила голосувати молоді, яка прийшла віддати голос опівдні. Правоохоронці попросили їх "прийти пізніше".
Кажуть заходьте пізніше, через годину-дві. Або ми зараз йдемо, або нас затримують,
– розповів один з виборців.
Тих, кого все ж затримали, відвезли до поліцейського відділку. Зазначається, що їх відпустили без оформлення протоколу. У чому була причина затримання, росіянам не повідомили.
Поліція затримувала тих, хто голосував опівдні: дивіться відео
Вибори в Росії: останні новини
- У мережі також показали фото зіпсованих бюлетенів, які росіяни кидали в урни. На них у більшості зображені антивоєнні гасла "За мир". Також вони писали заклики до звільнення політв'язнів у Росії та зазначали, що "мир Росії сидить у в'язниці". Напроти Путіна вони писали слова "вбивця", "злочинець" та "психопат".
- Було також чимало спроб саботажу виборів на окремих виборчих дільницях. Наприклад, вони виливали зеленку та навіть підпалювати скриньки з бюлетенями. В Уфі, наприклад, один з росіян намагався кинути у виборчу урну фотографію Олексія Навального.
- Окрім цього, ГУР 15 березня поклало систему державних послуг Росії. Саме через цю систему здійснювали електронне голосування на "виборах" президента Росії. Кіберфахівці змогли обійти систему захисту – проблеми триватимуть до кінця голосування.