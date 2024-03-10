Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зазначивши, що на ставлення росіян до війни потужно вплинула часткова мобілізація, яка відбулась в Росії восени 2022 року. Для того, щоб Росія мала спроможність продовжувати бойові дії в Україні, Кремлю не вдасться уникнути нової хвилі мобілізації.

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Ресурси російської армії тануть

Російській владі велику шкоду завдала часткова мобілізація, яка в Росії розпочалась 21 вересня 2022 року. Вона навіть спровокувала бунти серед росіян.

Якщо Росія буде вести війну такими темпами як зараз, виникне нагальна потреба в мобілізації. Тоді буде необхідна не добровільно-примусова мобілізація, яка триває зараз, а примусово-добровільна – у найкращому випадку, а імовірніше – примусова. Російська влада дуже цього боїться, – наголосив опозиційний політик.

Оскільки ресурси російської армії тануть через великі втрати на фронті, у Кремлі усвідомлюють неминучість мобілізації.

Велика репутаційна проблема

Наразі мобілізація в Росії не торкається в основному великих міст. Майже 23% населення Росії проживає в містах-мільйонниках. А в містах з населенням від півмільйона до мільйона цей відсоток буде у два рази більше.

Виходить, що це половина населення Росії, яка створює суспільні настрої. Саме тому російська влада не проводить у великих містах мобілізацію, а розгортає її у невеликих містах, селищах, селах в деградаційних регіонах.

Російські "еліти" дуже турбуються через те, що у великих містах почнуться незадоволення росіян. Водночас на добровільно-примусовій мобілізації з жебрацьких регіонів, з багатодітних сімей тривалий час вони не протримаються. Доведеться проводити мобілізацію у великих містах, а це велика репутаційна проблема,

– пояснив Гудков.

В російському суспільстві дуже багато різновекторних відчуттів, проте, на його думку, єдності немає. Так, в Росії є адаптація до війни, але вона за замовчуванням, тому що всі чекають на те, щоб все чимось закінчилось. А те, що може закінчитись не поразкою Росії, цей тезис підтримують росіяни старшого віку.

"В російських елітах розуміють, це глухий кут і що все відбувається не дуже добре. Однак наразі вони тільки це усвідомлюють", – наголосив Геннадій Гудков.

Мобілізація в Росії: що відомо