Про це ідеться в актуальному розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.
Дивіться також Протести повільно загострюються: що може спіткати дружин мобілізованих після виборів у Росії
Що хочуть росіяни
Згідно з законопроєктом вік російських військовослужбовців, що служать за контрактом, мають підвищити до 65 років, а офіцерів – до 70 років. Зміни стосуватимуться у тому числі тих, хто був прийнятий до лав армії Росії до червня 2023 року.
Втім, у розвідці азначили, що це суттєво підвищить поточний граничний вік у 51 рік для не офіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.
Тобто, якщо зміни ухвалять, це фактично забезпечить військовослужбовцям довічний контракт. Та і це не допоможе росіянам.
Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в рухливих атаках,
– йдеться у повідомленні.
Мобілізація в Росії: головне
- Російський диктатор Володимир Путін у вересні 2022 року оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. При цьому міністр оборони країни-агресора Шойгу зазначив, що під час мобілізації призвуть 300 тисяч резервістів.
- Згодом Держдума дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.
- У жовтні 2022 Шойгу прозвітував, що в Україну відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.
- Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначав, що близько 1000 – 1200 осіб щодня приєднуються до російської армії за мобілізацією чи добровільно.