Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що до дружин мобілізованих відправляли тітушок, які розповідали про те, нібито "звідки на Донбас готувався напад". Вона додала, що ці жінки нічого не змогли відповісти, бо нічого не розуміють.
До теми Нова тактика Кремля: чому російські силовики не чіпають дружин мобілізованих
"Трохи понад місяць до цих виборів. Їм залишилося вийти максимум ще 3 – 4 рази та, власне, все. Далі від них можуть чоловіки відмовитися, сказати, що "я тебе ні про що не просив, мені дуже подобається воювати, і взагалі воювати класно". І далі – мобілізація", – припустила Романова.
Вона зауважила, що, найімовірніше, Україна змінюватиме свою військову стратегію. А президент Росії розуміє, що має бути певна "відповідь".
Путін налаштований дуже "войовничо", і це, звичайно, позначиться на долі й мобілізованих, їхніх дружин і майбутніх мобілізованих. Хоча б тому, що, якщо такими темпами забиратимуть, наприклад, ув'язнених, то до кінця 2024-го року їх більше не буде. Їх заберуть усіх,
– наголосила голова благодійного фонду "Русь сидящая".
Ольга Романова вважає, що тут не працює навіть принцип "саджають ще". Адже росіян мобілізовують дуже швидкими темпами. Саме тому мобілізація в Росії буде торкатися вже кожної родини.
"Тоді, звісно, дружин мобілізованих треба буде "прибрати" кудись", – сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".
Росіянки проти мобілізації своїх чоловіків
- Рух дружин російських мобілізованих започаткували восени 2023-го року. Вони вимагають демобілізації своїх чоловіків. Однак росіянки не виступають проти війни Росії в Україні. Згодом цей рух став більш радикальним.
- Жінки загарбників влаштовують акції. Під час чергового протесту російські силовики заарештували журналістів, які фіксували акцію. Їх запхали в автозак та повезли невідомо куди. Дружин і матерів вони не чіпали.
- В Інституті вивчення війни вважають, що на мітингу навмисно затримували саме журналістів, а не учасників акції. Адже так хотіли перешкодити висвітленню акції та запобігти перетворенню в інформаційному просторі членів руху на "мучеників" через арешти.