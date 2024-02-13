Об этом говорится в актуальном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

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Что хотят россияне

Согласно законопроекту возраст российских военнослужащих, служащих по контракту, должны повысить до 65 лет, а офицеров – до 70 лет. Изменения будут касаться в том числе тех, кто был принят в ряды армии России до июня 2023 года.

Впрочем, в разведке отметили, что это существенно повысит текущий предельный возраст в 51 год для не офицерского состава и, вероятно, увеличит продолжительность контракта.

Важно! Согласно открытым данным, средняя продолжительность жизни российских мужчин в довоенном 2021 году составляла 64,2 года.

То есть, если изменения примут, это фактически обеспечит военнослужащим пожизненный контракт. Но и это не поможет россиянам.

Хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках,

– говорится в сообщении.

Мобилизация в России: главное