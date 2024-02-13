Об этом говорится в актуальном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Смотрите также Протесты медленно обостряются: что может постигнуть жен мобилизованных после выборов в России

Что хотят россияне

Согласно законопроекту возраст российских военнослужащих, служащих по контракту, должны повысить до 65 лет, а офицеров – до 70 лет. Изменения будут касаться в том числе тех, кто был принят в ряды армии России до июня 2023 года.

Впрочем, в разведке отметили, что это существенно повысит текущий предельный возраст в 51 год для не офицерского состава и, вероятно, увеличит продолжительность контракта.

То есть, если изменения примут, это фактически обеспечит военнослужащим пожизненный контракт. Но и это не поможет россиянам.

Хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках,
– говорится в сообщении.

Мобилизация в России: главное

  • Российский диктатор Владимир Путин в сентябре 2022 года объявил о проведении частичной мобилизации в России. При этом министр обороны страны-агрессора Шойгу отметил, что во время мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.
  • Впоследствии Госдума разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления.
  • В октябре 2022 года Шойгу отчитался, что в Украину отправили 82 тысячи мобилизованных россиян.
  • Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечал, что около 1000 – 1200 человек ежедневно присоединяются к российской армии по мобилизации или добровольно.