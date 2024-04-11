Для тех, кто уклоняется от выполнения обязанности по защите Родины, новый законопроект предлагает ограничения в правах.
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Как будут предотвращать появление уклонистов
Так, по решению суда граждан могут ограничить в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей).
Кроме того, получить консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины можно будет только при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.
Оформление паспортных документов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.
Напомним, что Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект под номером 10449 во втором чтении. Теперь его должен подписать председатель парламента и после передать на рассмотрение президенту. У главы государства есть 15 дней, чтобы подписать законопроект или отклонить его. Через месяц после опубликования подписанного президентом закона, он вступает в силу. Итак, оформлять паспорта за рубежом мужчины призывного возраста, вероятно, уже в начале лета смогут только при наличии военно-учетных документов.
Рада приняла законопроект о нарушении мобилизации: что известно
- 10 апреля парламент поддержал в первом чтении законопроект под номером 10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. Его согласовали не в целом, а только за основу.
- Этот законопроект зарегистрировал Кабмин еще в декабре прошлого года.
- Правительство предложило, чтобы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, наказывали тюремным сроком на 3 – 5 лет.
- Также были очерчены размеры штрафов: за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 000 – 85 000 гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 000 – 204 000 гривен.
- В то же время Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал уменьшить размеры штрафов и убрать уголовную ответственность.