Все дуже погано, Сенцов вже дійсно на межі, – адвокатка

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов чинитиме супротив примусовому годуванню та не припинить голодування, навіть якщо воно призведе до летальних наслідків.

Про це повідомила адвокатка бранця Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, пише УНІАН.

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"Щодо Сенцова, наскільки мені відома ситуація від Дмитра Дінзе, він перебуває дійсно на межі. Все дуже погано. Лікар колонії дійсно стурбований і, як він вважає, на протягом тижня вирішуватиметься питання про примусове його годування через крапельницю через ніс", – сказала Дінзе.

Крім того, з її слів, лікар колонії, у якій перебуває Сенцов, заявив, що не дасть "людині померти там".

Сенцов до цього готовий, готовий до смерті. Я маю на увазі, не до примусового годування, він від нього відмовлятиметься. Сенцов виконує те, про що він говорив з самого початку, всі цілі його голодовки. "Я голодуватиму до смерті", – говорив він,

– додала Дінзе.

Нагадаємо, кінорежисер Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування, 28 травня, Сенцов зголосився на підтримувальну терапію з боку медиків.

У чому Кремль звинувачує Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.