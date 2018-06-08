Туск сделал важное обращение к странам "Большой семерки" относительно Олега Сенцова

Государства-члены "Большой семерки" должны выразить поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно заключили в Российской Федерации.

Об этом заявил президент Евросовета Дональд Туск выступая на брифинге в Канаде перед началом саммита "Большой семерки", передает УНН.

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"Хочу сделать важное обращение по делу Олега Сенцова – украинского кинорежиссера, который принимал участие в протестах евромайдана в Киеве и который выступал против аннексии Крыма Россией. Сейчас он отбывает 20-летнее заключение в колонии строгого режима в Сибири после политически мотивированного судебного процесса в РФ, в результате которого он был обвинен в терроризме", – заявил Туск.



Президент Евросовета отметил, что сегодня, 11 июня, 26-й день голодовки, которой Сенцов собирается придерживаться, требуя освобождения 64-х украинских политзаключенных.

Поэтому я призываю лидеров оказать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь,

– подчеркнул он.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.