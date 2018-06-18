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Ми в російські пастки не підемо, – Клімкін про миротворців на Донбасі

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Клімкін прокоментував введення миротворців на Донбас
Клімкін прокоментував введення миротворців на Донбас / Фото з відкритих джерел

"Нормандська четвірка" під час останньої зустрічі 11 червня вперше серйозно обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, Росія продовжує наполягати на ідеї, що після введення миротворців ООН на Донбас, вони зможуть лише супроводжувати і забезпечувати безпеку працівників ОБСЄ. Україна та інші представники "норманської четвірки" не згодні на таку пропозицію.

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Зараз ідея така. Це буде поступово. Ми не можемо розпочати повну операцію із самого початку. Але я чітко сказав: потрібна стратегія і вся логіка і послідовність миротворчої операції. Без цього ми в російські пастки за визначенням не ідемо,
– підсумував він.

Також, за його словами, логіка Росії на українському Донбасі полягає в тому, щоб нічого не міняти і зробити легітимним "свій протекторат". 

"Наша логіка – спочатку безпека, потім починаємо працювати над нормальними виборами. Як будуть виглядати місцеві вибори? Формула виборів має бути частиною всього процесу повернення України на Донбас. Французи це підтримують. А Росія це бачить як просто вирвану з контексту легітимізацію. І це російська мета. І нормандська зустріч свідчить, що Росія нікуди від цього не відійшла", – розповів він.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра закордонних справ України щодо європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, що очільники МЗС Франції, Німеччини, Росії та України, які входять до "норманської четвірки" не можуть дійти консенсусу в питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини політики Миротворчий контингент Павло Клімкін Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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