"Нормандська четвірка" не може досягти консенсусу щодо миротворців на Донбасі, – МЗС

Заступниця міністра закордонних справ України щодо європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, що очільники МЗС Франції, Німеччини, Росії та України не можуть дійти консенсусу в питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це вона розповіла в ефірі "5 каналу".

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Щоб іти на якісь компроміси, потрібно спочатку мати концепт. Можна говорити про різні стадії, персонал та інше, якщо у вас є концепт того, чого ви хочете досягти, і домовленість між сторонами про досягнення цього концепту. Концепту в "нормандському форматі" щодо миротворчої місії немає. Звичайно ж, немає і консенсусу,

– зазначила Зеркаль.

За її словами, наразі Росія намагається давити на Україну в переговорах проблемою політв'язнів.

"Зараз вони дуже чітко зсунули увагу на дуже важливу для нас тему – про політв'язнів та заручників. Вони розуміють, що для нас це дуже болюча тема і розігрують цю карту", – підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, 11 червня у столиці Німеччини розпочалася зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, ФРН, Франції та Росії вперше мають обговорювати розміщення на Донбасі "блакитних касок" ООН.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.