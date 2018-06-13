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"Нормандська четвірка" не може досягти консенсусу щодо миротворців на Донбасі, – МЗС

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Заступниця міністра закордонних справ розповіла, що Росія намагається тиснути на Україну під час переговорів темою політв'язнів
Заступниця міністра закордонних справ розповіла, що Росія намагається тиснути на Україну під час переговорів темою політв'язнів / zik.ua

Заступниця міністра закордонних справ України щодо європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, що очільники МЗС Франції, Німеччини, Росії та України не можуть дійти консенсусу в питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це вона розповіла в ефірі "5 каналу".

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Щоб іти на якісь компроміси, потрібно спочатку мати концепт. Можна говорити про різні стадії, персонал та інше, якщо у вас є концепт того, чого ви хочете досягти, і домовленість між сторонами про досягнення цього концепту. Концепту в "нормандському форматі" щодо миротворчої місії немає. Звичайно ж, немає і консенсусу,
– зазначила Зеркаль.

За її словами, наразі Росія намагається давити на Україну в переговорах проблемою політв'язнів.

"Зараз вони дуже чітко зсунули увагу на дуже важливу для нас тему – про політв'язнів та заручників. Вони розуміють, що для нас це дуже болюча тема і розігрують цю карту", – підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, 11 червня у столиці Німеччини розпочалася зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, ФРН, Франції та Росії вперше мають обговорювати розміщення на Донбасі "блакитних касок" ООН.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Миротворчий контингент МЗС України Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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