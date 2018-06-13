"Нормандская четверка" не может достичь консенсуса относительно миротворцев на Донбассе, – МИД

Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что главы МИД Франции, Германии, России и Украины не могут прийти к консенсусу в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом она рассказала в эфире "5 канала".

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Чтобы идти на какие-то компромиссы, нужно сначала иметь концепт. Можно говорить о различных стадиях, персонале и прочем, если у вас есть концепт того, чего вы хотите достичь, и договоренность между сторонами о достижении этого концепта. Концепта в "нормандском формате" относительно миротворческой миссии нет. Конечно же, нет и консенсуса,

– отметила Зеркаль.

По ее словам, сейчас Россия пытается давить на Украину в переговорах проблемой политзаключенных.

"Сейчас они очень четко сдвинули внимание на очень важную для нас тему – о политзаключенных и заложниках. Они понимают, что для нас это очень болезненная тема, и разыгрывают эту карту", – подытожила заместитель министра.

Напомним, 11 июня в столице Германии началась встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и России впервые должны обсуждать размещение на Донбассе "голубых касок" ООН.

Что такое Нормандский формат?

Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытие так называемого второго фронта Второй мировой войны.