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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Нормандская четверка" не может достичь консенсуса относительно миротворцев на Донбассе, – МИД

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Заместитель министра иностранных дел рассказала, что Россия пытается давить на Украину во время переговоров темой политзаключенных
Заместитель министра иностранных дел рассказала, что Россия пытается давить на Украину во время переговоров темой политзаключенных / zik.ua

Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что главы МИД Франции, Германии, России и Украины не могут прийти к консенсусу в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом она рассказала в эфире "5 канала".

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Чтобы идти на какие-то компромиссы, нужно сначала иметь концепт. Можно говорить о различных стадиях, персонале и прочем, если у вас есть концепт того, чего вы хотите достичь, и договоренность между сторонами о достижении этого концепта. Концепта в "нормандском формате" относительно миротворческой миссии нет. Конечно же, нет и консенсуса,
– отметила Зеркаль.

По ее словам, сейчас Россия пытается давить на Украину в переговорах проблемой политзаключенных.

"Сейчас они очень четко сдвинули внимание на очень важную для нас тему – о политзаключенных и заложниках. Они понимают, что для нас это очень болезненная тема, и разыгрывают эту карту", – подытожила заместитель министра.

Напомним, 11 июня в столице Германии началась встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и России впервые должны обсуждать размещение на Донбассе "голубых касок" ООН.

Что такое Нормандский формат?
Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытие так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Новости Украины Новости политики Миротворческий контингент Нормандский формат Украинцы в плену РФ МИД Украины
Источник: 24 Канал
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