Звільнення заручників і політв’язнів: в Україні заявили про готовність до компромісів

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна готова до компромісу у питанні звільнення заручників та політв’язнів, які утримуються у Росії та в окупованому Криму.

Про це Геращенко написала у Facebook.

Перший віце-спікер зазначила, що провела телефонну розмову з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на тему зустрічі у нормандському форматі, що відбулася 11 червня.

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Клімкін сповістив, що в ході зустрічі темі звільнення заручників і політв’язнів було присвячено півтори години. Міністр також розповів, що вперше обговорювалася ініціатива допуску обмудсмена до затриманих у Росії та в Україні.

"Ми готові до компромісу в питанні затриманих, аби якнайшвидше всіх витягти. Українська сторона готова активно працювати, аби якнайшвидше відбулася чергова хвиля звільнення", – наголосила Геращенко.