Українці в полоні Росії: Лавров розповів про кроки для звільнення утримуваних осіб

За підсумками переговорів у "Нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України та РФ розробляють "дорожню карту" для звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомляє УНІАН.

"Коротко кажучи, підтвердили пріоритетність вирішення гуманітарних проблем, приділення уваги питанню про те, щоб домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб", – сказав Лавров.

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Він нагадав, що питання про звільнення утримуваних осіб обговорювали президент Росії Володимир Путін і Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови 9 червня.

За підсумками їхньої розмови спеціальні представники з прав людини перебувають у контакті і намагаються скласти "дорожню карту" для вирішення питань щодо звільнення утримуваних осіб,

– додав глава російського зовнішньополітичного відомства.

При цьому Лавров наголосив, що потрібно розмежовувати тих, хто був арештований "виключно за свою професію", як керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, "який звинувачений в Україні у державній зраді, і тими, хто реально підозрюється у протиправних діях".

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова за дорученням президента найближчим часом планує відвідати українських політв’язнів у Росії та окупованому Криму.