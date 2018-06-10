Порошенко замовив слово за українських політв'язнів у принцеси Софії

Президент Петро Порошенко доручив уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій активізувати співпрацю з Червоним Хрестом.

Про це глава держави зазначив у Facebook.

Читайте також: Після розмови Порошенка з Путіним омбудсмен відвідає українських політв’язнів у Росії та в Криму

За словами Порошенка, Міжнародний Комітет Червоного Хреста відіграє важливу роль у координації питання звільнення українських політв’язнів та заручників.

З Принцесою Софією, яка очолює Червоний Хрест Ліхтенштейна, домовились про те, що вона підніме у Женеві питання про активізацію діяльності Червоного Хреста по захисту прав ув’язнених українців в РФ та на тимчасово окупованих територіях,

– зазначив президент.

Він додав, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати можливість відвідувати заручників Росії та забезпечувати гуманітарну допомогу.