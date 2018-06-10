00:28
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
29°C 13°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Порошенко замовив слово за українських політв'язнів у принцеси Софії

111 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент Петро Порошенко доручив уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій активізувати співпрацю з Червоним Хрестом.

Про це глава держави зазначив у Facebook.

Читайте також: Після розмови Порошенка з Путіним омбудсмен відвідає українських політв’язнів у Росії та в Криму

За словами Порошенка, Міжнародний Комітет Червоного Хреста відіграє важливу роль у координації питання звільнення українських політв’язнів та заручників.

З Принцесою Софією, яка очолює Червоний Хрест Ліхтенштейна, домовились про те, що вона підніме у Женеві питання про активізацію діяльності Червоного Хреста по захисту прав ув’язнених українців в РФ та на тимчасово окупованих територіях,
– зазначив президент.

Він додав, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати можливість відвідувати заручників Росії  та забезпечувати гуманітарну допомогу.

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 10 червня: ракетний удар по позиціях окупантів, Трамп та Ин прибули на саміт
10 червня, 22:01 Головні новини 10 червня: ракетний удар по позиціях окупантів, Трамп та Ин прибули на саміт
4261
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1699
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 1025
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
10 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
877
Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
10 червня, 19:30 Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
750
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук