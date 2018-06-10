Порошенко замолвил слово за украинских политзаключенных у принцессы Софии

Президент Петр Порошенко поручил уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой активизировать сотрудничество с Красным Крестом.

Об этом глава государства отметил в Facebook.

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По словам Порошенко, Международный Комитет Красного Креста играет важную роль в координации вопроса освобождения украинских политзаключенных и заложников.

С Принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях,

– отметил президент.

Он добавил, что представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать заложников России и обеспечивать гуманитарную помощь.