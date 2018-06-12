Украинцы в плену России: Лавров рассказал о шагах для освобождения удерживаемых лиц

По итогам переговоров в "Нормандском формате" на уровне министров иностранных дел глава МИД России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает УНИАН.

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", – сказал Лавров.

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Он напомнил, что вопрос об освобождении удерживаемых лиц обсуждали президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" для решения вопросов по освобождению удерживаемых лиц,

– добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что нужно разграничивать тех, кто был арестован "исключительно за свою профессию", как руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, "который обвиняется в Украине в государственной измене, и тех, кто реально подозревается в противоправных действиях".

К слову, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по поручению президента в ближайшее время планирует посетить украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.