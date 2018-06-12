Освобождение заложников и политзаключенных: в Украине заявили о готовности к компромиссам

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников и политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму.

Об этом Геращенко написала в Facebook.

Первый вице-спикер отметила, что провела телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на тему встречи в нормандском формате, состоявшейся 11 июня.

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Климкин сообщил, что в ходе встречи теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа. Министр также рассказал, что впервые обсуждалась инициатива допуска обмудсмена к задержанным в России и в Украине.

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Украинская сторона готова активно работать, чтобы как можно быстрее состоялась очередная волна освобождения", – отметила Геращенко.