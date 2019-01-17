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      Введение миротворцев ООН на Донбасс: Лавров отличился очередным заявлением

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      Лавров сделал циничное заявление относительно миротворцев ООН на Донбассе
      Лавров сделал циничное заявление относительно миротворцев ООН на Донбассе / Фото из открытых источников

      Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что предложение США о введении миротворцев ООН на восток Украины является недопустимым.

      Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году.

      Читайте также: ОБСЕ сделала Украина интересное предложение относительно миротворцев на Донбассе

      Он сказал, что предложение США недопустимо, а "Донбасс не будет сдаваться". Также напомнил, что Россия предложила организовать миссию ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины.

      "В ответ наши западные, прежде всего американские, коллеги выдвинули правило, которое придумал Курт Волкер – представитель США по украинскому урегулированию", - сказал глава МИД РФ.

      По мнению Лаврова, эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено минскими договоренностями, способствовать прямому диалогу между Киевом и ополчением (пророссийскими боевиками - 24 канал) и обеспечивать в этом диалоге при посредничестве ОБСЕ решение всех вопросов. А в том, чтобы "ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса".

      Считаю, что нас все понимают, но хотят сделать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса - пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это не реально, это абсолютно нереалистично - на это надеяться,
      - заявил Лавров.

      Напомним, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе ее должна стоять международная переходная администрация, а контингент насчитывать от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.

      Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      как разворачиваются события относительно введения миротворцев на донбасс: хроника
       
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости США Война на Донбассе Миротворческий контингент Сергей Лавров Владимир Путин Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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