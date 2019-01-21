Українські бійці знищили окупанта на Донбасі

20 січня російські окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення. Проте, українським захисникам вдалося знищити одного проросійського бойовика.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець отримав поранення. Підрозділи ОС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 20 січня, одного окупанта було знищено та двоє отримали поранення,

– зазначили у штабі.

Проросійські бойовики обстрілювали захисників України з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї.

Загалом окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Павлопіль, Піски, Гнутове, Водяне, Кам'янка, Широкине, Красногорівка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, 21 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.