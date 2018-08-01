У Конго повстанці розстріляли табір миротворців, в якому перебували українці

У Конго, що знаходиться на заході Африки, місцеві повстанці хуту напали на військову базу ООН, де служать українські військові. Миротворці напад відбили, у результаті троє військових з Малавії та Танзанії поранені, українці ж вчасно заховалися в укриття.

Миротворці у відповідь завдали удару по табору повстанців у горах.

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Використали два штурмові гелікоптери МІ-24. Десант висадився поблизу табору повстанців і зачистив територію.

Зазначимо, протистояння в Конго триває з часів геноциду народу тутсі в Руанді у 1994. Військові хуту, організатори геноциду після приходу до влади представників тутсі, втекли до Конго. Туди перекинулися й бойові дії. Там збройні сили і повстанці з Руанди спільно із сусідньою Угандою мстяться за геноцид, а також за землі Конго, багаті на корисні копалини.

До слова, від свого початку конфлікт забрав щонайменше 5 мільйонів життів цивільних. Миротворчу місію ООН в африканській країні почали у 1999 році. Це одна з найбільших операцій блакитних шоломів у світі, всього у ній майже 20 тисяч військових з 30 країн. Півтори сотні з них – українці. Остання ротація наших армійців відбулася у березні. 75 українців повернулися з Конго. Їм на заміну відправили нову групу.