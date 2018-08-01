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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Конго повстанцы расстреляли лагерь миротворцев, в котором находились украинцы

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В Конго повстанцы расстреляли лагерь миротворцев, в котором находятся украинцы
В Конго повстанцы расстреляли лагерь миротворцев, в котором находятся украинцы / Корреспондент

В Конго, что находится на западе Африки, местные повстанцы хуту напали на военную базу ООН, где служат украинские военные. Миротворцы нападение отбили, в результате трое военных из Малавии и Танзании ранены, украинцы же вовремя спрятались в укрытие.

Миротворцы в ответ нанесли удар по лагерю повстанцев в горах.

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Использовали два штурмовые вертолета МИ-24. Десант высадился вблизи лагеря повстанцев и зачистил территорию.

Отметим, противостояние в Конго продолжается со времен геноцида народа тутси в Руанде в 1994. Военные хуту, организаторы геноцида после прихода к власти представителей тутси, бежали в Конго. Туда перекинулись и боевые действия. Там вооруженные силы и повстанцы из Руанды совместно с соседней Угандой мстят за геноцид, а также за земли Конго, богатые полезными ископаемыми.

К слову, от своего начала конфликт унес по меньшей мере 5 миллионов жизней гражданских. Миротворческую миссию ООН в африканской стране начали в 1999 году. Это одна из крупнейших сделок голубых касок в мире, всего в ней почти 20 тысяч военных из 30 стран. Полторы сотни из них – украинцы. Последняя ротация наших армейцев состоялась в марте. 75 украинцев вернулись из Конго. Им на замену отправили новую группу.

Теги: Новости Украины столкновения Миротворческий контингент Конго
Источник: 24 канал
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