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Украинские миротворцы в мире: как работают ВСУ под эгидой ООН

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29 мая в Украине и во всем мире отмечают день миротворческих сил. Наша страна принимала участие в различных операциях по всему миру с первого года восстановления независимости.

Украинские голубые каски выполняли свой долг в Афганистане, Либерии, Югославии и так далее. За это время Украина, к сожалению, потеряла 52 военнослужащих.

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С началом российской агрессии количество наших миротворцев существенно уменьшилось. Однако и сегодня украинские военные несут службу в Косово, Кот-Д'иувари и Конго.

Украинский 18 вертолетный отряд служит в республике Конго с 2012 года. Ситуация в этой африканской стране очень напряженная, ведь против правительственных войск воюют по меньшей мере пять различных бандформирований.

Украинцы несут боевую службу вместе с миротворческими силами Индии. Первые на боевых машинах пехоты в случае необходимости принимают бой на земле. Украинцы же на боевых вертолетах поддерживают их с воздуха. Опасность в воздухе над Конго может ждать в любой момент, поэтому украинские миротворцы не теряют бдительности.

В течение двух месяцев наши пилоты налетали более 600 часов. Это были как и доставки грузов, так и персонала миссии. Также приходилось применить и боевые вылеты МИ-24,
– рассказал пресс-офицер 18 вертолетного отряда Владимир Фитьо

Сейчас в Конго несут службу более полутора сотен украинских миротворцев. Львиная часть из них имеет опыт войны на Востоке. И по окончанию ротации в Африке, они снова вернутся на украинский Донбасс.

Больше смотрите в сюжете.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Конго ООН Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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