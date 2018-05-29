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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Українські миротворці у світі: як працюють ЗСУ під егідою ООН

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29 травня в Україні і всьому світі відзначають день миротворчих сил. Наша країна брала участь у різних операціях по всьому світу із першого року відновлення незалежності.

Українські блакитні шоломи виконували свій обов'язок в Афганістані, Ліберії, Югославії тощо. За цей час Україна, на жаль, втратила 52 військовослужбовців.

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З початком російської агресії кількість наших миротворців суттєво зменшилась. Проте і сьогодні українські військові несуть службу у Косово, Кот-Д'іуварі та Конго.

Український 18 вертолітний загін служить у республіці Конго із 2012 року. Ситуація в цій африканській країні дуже напружена, адже проти урядових військ воюють щонайменше п'ять різних бандформувань.

Українці несуть бойову службу разом з миротворчими силами Індії. Перші на бойових машинах піхоти у разі необхідності приймають бій на землі. Українці ж на бойових гелікоптерах підтримують їх з повітря. Небезпека у небі над Конго може чекати кожної миті, тому українські миротворці не втрачають пильності.

Продовж двох місяців наші пілоти налітали вже понад 600 годин. Це були як і доставки вантажів, так і персоналу місії. Також доводилось застосувати і бойові вильоти МІ-24,
– розповів прес-офіцер 18 вертолітного загону Володимир Фітьо

Нині у Конго несуть службу понад півтори сотні українських миротворців. Левова частина з них має досвід війни на Сході. Та по закінченню ротації в Африці, вони знову повернуться на український Донбас.

Більше дивіться у сюжеті.

Що таке миротворча місія?
Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Миротворчий контингент ООН Конго Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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