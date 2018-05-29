Експерт розповів про перспективу миротворців на Донбасі

У вівторок, 29 травня, президент України Петро Порошенко та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дали спільну прес-конференцію, під час якої обговорили місію миротворців Організації об’єднаних націй, яка може запрацювати на сході України вже у 2018 році.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Бачо Корчилава.

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За його словами, всі хто був на зустрічі, заявили, що можуть лише виділяти кошти на таку операцію. Ніхто не казав, що готовий послати національні контингенти в зону бойових дій і т. д.

Нещодавно Лавров оприлюднив заяву про те, що Росія не хоче розмовляти про миротворців на Донбасі. Російській Федерації пострадянські країни потрібні для того, щоб продовжувати конфлікти,

– зазначив Корчилава.

Експерт додав, що поки зближення позицій не помітно. Розмови ведуться на експертному і міністерському рівнях, але такі вагомі рішення можуть прийматись лише у випадку великого саміту, де будуть присутні глави держав.

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Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".