20:02
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Експерт розповів про перспективу миротворців на Донбасі

141 Читать новость на русском
Бачо Корчилава
Бачо Корчилава / 24 канал

У вівторок, 29 травня, президент України Петро Порошенко та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дали спільну прес-конференцію, під час якої обговорили місію миротворців Організації об’єднаних націй, яка може запрацювати на сході України вже у 2018 році.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Бачо Корчилава.

Читайте також: "Хто піде туди воювати": Єльченко гостро висловився про ймовірність миротворців на Донбасі

За його словами, всі хто був на зустрічі, заявили, що можуть лише виділяти кошти на таку операцію. Ніхто не казав, що готовий послати національні контингенти в зону бойових дій і т. д.

Нещодавно Лавров оприлюднив заяву про те, що Росія не хоче розмовляти про миротворців на Донбасі. Російській Федерації пострадянські країни потрібні для того, щоб продовжувати конфлікти,
– зазначив Корчилава. 

Експерт додав, що поки зближення позицій не помітно. Розмови ведуться на експертному і міністерському рівнях, але такі вагомі рішення можуть прийматись лише у випадку великого саміту, де будуть присутні глави держав.

Дивіться повний випуск програми "Pro новини".
 


 

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики ООН Війна на Донбасі Новини Росії Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
168
Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
сьогодні, 17:02 Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
5576
Обмороження, сліпота і смерть: українські альпіністи розповіли про деталі підкорення Евересту
сьогодні, 19:37 Обмороження, сліпота і смерть: українські альпіністи розповіли про деталі підкорення Евересту
Олена Кук 109
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук